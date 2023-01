Morta la bambina sommersa dagli auguri di compleanno da tutto il mondo: “Ora angioletto con le ali” La battaglia della bambina contro un cancro terminale aveva commosso il mondo spingendo migliaia di persone a inviare cartoline per il suo quinto e ultimo compleanno. “Il nostro dolce angioletto ora ha le ali” è il triste annuncio dei genitori.

A cura di Antonio Palma

“Il nostro dolce angioletto ora ha le ali”, così i genitori della piccola Delaney Krings hanno annunciato la morte della bimba di 5 anni la cui battaglia contro un cancro terminale aveva commosso il mondo spingendo migliaia di persone a inviare cartoline per il suo quinto e ultimo compleanno.

Alla piccola Delaney Krings, residente a Pewaukee, nello stato del Wisconsin, in Usa, era stato diagnosticato un cancro terminale al cervello nell'ottobre dello scorso anno. Una notizia devastante per la famiglia della bimba alla quale i medici non avevano dato speranze, spiegando che la piccola aveva appena dalle sei alle otto settimane di vita.

I genitori e tutti i parenti avevano così deciso di regalarle un ultimo grande compleanno coinvolgendo persone da tutto il mondo e chiedendo loro di inviare cartoline dei loro luoghi. La piccola era stata così inondata di cartoline e messaggi di auguri da ogni angolo del mondo che nel dicembre scorso avevano reso felice il quinto compleanno della bimba.

Migliaia di persone in tutto il mondo infatti avevano raccolto quel messaggio di amore e centinaia avevano anche partecipato a una parata nella sua città natale in suo onore il 16 dicembre scorso.

"È stato travolgente. Ha ricevuto così tanto amore che ci ha travolto” avevano rivelato i genitori, spiegando che, oltre alle cartoline, Delaney aveva ricevuto pacchetti Amazon e oggetti fatti in casa tra cui coperte, braccialetti e ornamenti.

Una grande abbraccio collettivo che però purtroppo non ha potuto niente contro l’avanzare del terribile male. In queste settimane le condizioni della piccola purtroppo si sono aggravate sempre di più fino al decesso dodici settimane dopo la diagnosi, il 28 gennaio scorso.

Una notizia che ha gettato nello sconforto la famiglia che ha ricevuto ancora una volta un'ondata d'amore e affetto negli ultimi giorni e ha esortato gli altri a "dare un po' di gentilezza" nel mondo a nome della piccola: “Il modo migliore per ricordare Delaney è essere gentile".