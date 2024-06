video suggerito

Accompagnata al pronto soccorso due volte in poche ore, bimba di 2 anni muore per “cause ignote” La bambina è morta la notte scorsa nel reparto di pediatria dell’ospedale Beauregard per cause al momento ignote. Il decesso è stato comunicato dai vertici dell’Usl valdostana e dal primario Paolo Serravalle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bimba di due anni residente in Valle d'Aosta è morta la notte scorsa nel reparto di pediatria dell'ospedale Beauregard per cause al momento ignote. Il decesso è stato comunicato dai vertici dell'Usl valdostana e dal primario Paolo Serravalle. La piccola era stata accompagnata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì scorsi per un malore apparentemente non grave, tant'è vero che dopo i controlli e un periodo di osservazione era stata dimessa e rimandata a casa in quanto era in ‘buone condizioni'.

Ieri pomeriggio tuttavia il padre e la madre l'hanno riaccompagnata in ospedale perché l'indisposizione non si era completamente risolta. È stata di conseguenza sottoposta a nuovi controlli – tra cui tampone ed emogas – e sottoposta ad una terapia idratante endovenosa. Non solo: per la sicurezza è stata tenuta anche in osservazione nella struttura sanitaria.

La situazione è precipitata nella tarda serata, quando le sue condizioni sono drasticamente peggiorate ed è stato sollecitato l'intervento di un anestesista-rianimatore. Alle 3 è avvenuto il decesso. "Siamo in attesa delle relazioni sull'accaduto – ha spiegato Mauro Occhi, direttore sanitario dell'Usl – e avremo delle risposte solo dopo l'autopsia, che è stata richiesta da noi. Abbiamo fatto una rianimazione lunga e completa, che purtroppo è risultata vana. I parenti sono assistiti psicologicamente. Tutto il reparto è sotto choc".

Leggi anche Bimba di 2 anni muore soffocata dalla corda della tenda mentre gioca in casa, tragedia in Irlanda

La bimba, secondo il dottor Occhi, "non aveva nella sua storia dati predisponenti". Il primario del reparto di pediatria Paolo Serravalle ha puntualizzato che "è stata fatta una rianimazione completa, anche con l’uso di farmaci". Nell’attesa di disporre di maggiori elementi sull’accaduto, hanno affermato i vertici aziendali, "ci preoccupiamo di supportare la famiglia". Le cause del decesso della bambina saranno note non appena saranno disponibili i risultati dell'autopsia.