Accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla sua stessa auto: grave un uomo a Bologna

Un 44enne è grave al Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dalla sua auto davanti a una scuola. Il mezzo si è mosso in pendenza. Illesa la figlia.

Aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stato travolto dalla sua stessa auto: protagonista un uomo di 44 anni, ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato investito dalla sua vettura questa mattina poco prima delle 9, in via Bellombra, nella zona collinare di Bologna.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi, l’uomo aveva parcheggiato la macchina – una Mercedes – davanti all’istituto scolastico ed era sceso dall’abitacolo dopo aver fatto scendere la bambina. A quel punto, complice la pendenza della strada, l’auto avrebbe iniziato a muoversi all’indietro.

Nel tentativo di fermarla, il 44enne è stato travolto, riportando ferite gravi. La figlia è rimasta illesa, anche perché fortunatamente si trovava già a distanza di sicurezza. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha disposto il trasporto urgente all’ospedale Maggiore, dove l’uomo è stato ricoverato.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare se all’origine vi sia stato un possibile malfunzionamento del freno a mano del veicolo. La dinamica è ora al vaglio degli agenti, che stanno raccogliendo testimonianze e dati tecnici per fare piena luce sull’accaduto.