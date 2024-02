Accoltellato dopo lite in famiglia, 22enne gravissimo a Vicenza: “Tentato omicidio” Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a in un’abitazione di via 2 Giugno a Dueville al culmine di una lite in famiglia. Si procede per tentato omicidio: ad allertare i soccorsi i vicini di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Un ragazzo di 22 anni lotta tra la vita e la morte a Vicenza dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite in famiglia. È successo oggi, domenica 25 febbraio, in un'abitazione di via 2 Giugno a Dueville: a chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa.

Il giovane è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Al momento si procede con l'accusa di tentato omicidio.

In aggiornamento.