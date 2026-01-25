Attualità
Accoltellati davanti al locale notturno a Cagliari, la Polizia sulle tracce dell’aggressore dei due 24enni

Due 24enni accoltellati davanti all’ex discoteca JKO a Cagliari nella notte. Soccorsi dal 118 e ricoverati in codice rosso, prognosi riservata. Indaga la Polizia.
A cura di Maria Neve Iervolino
Due giovani riversi a terra colpiti da numerosi fendenti. È la scena che si sono trovati i soccorritori del 118 che la notte tra sabato 23 gennaio e domenica 24 sono intervenuti davanti all’ex discoteca JKO di Cagliari.

È successo intorno alle ore quattro del mattino quando è arrivata una chiamata di soccorso per due giovani, entrambi 24enni, gravemente feriti trasportati in codice rosso a causa di numerose lesioni provocate da un'arma da taglio. Al momento uno si trova al Policlinico di Monserrato, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale Brotzu. Per entrambi la prognosi è riservata, come riporta l'Unione Sarda.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire i fatti e mettersi sulle tracce dell'aggressore.

Articolo in aggiornamento

