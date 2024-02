Accoltellata nel garage a Bolzano, il marito della 61enne: “Non so se è stato nostro genero” “Non possiamo dire con certezza che sia stato nostro genero”. Parla a Pomeriggio Cinque il marito della fisioterapista 61enne accoltellata nel suo garage a Bolzano. Stando a quanto riportato dalla stampa locale la figlia della vittima si era rivolta a un centro antiviolenza di Bolzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"È difficile per noi dire con certezza che sia stato nostro genero, perché non siamo poliziotti. Non possiamo esserne sicuri". A parlare ai microfoni di Pomeriggio Cinque è il marito di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista 61enne accoltellata nel garage del suo condominio a Bolzano.

La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata ricoverata in gravi condizioni per alcune ferite interne riportate dopo l'aggressione. La 61enne è stata accoltellata alla gola, ma le ferite riscontrate sarebbero cerebrali. La vittima è stata sottoposta a una Tac.

"La paura c'è ancora – ha spiegato il marito della donna – perché ha riportato delle lesioni che comunque ci preoccupano. Lei non è in pericolo di vita, ma noi siamo comunque spaventati". Il tentato omicidio sarebbe avvenuto verso mezzanotte: in casa vi erano i nipotini della donna che però non si sono accorti di nulla.

Waltraud Kranebitter Auer

La fisioterapista sarebbe stata attirata nel garage condominiale dal killer, che aveva staccato il contatore dell'energia elettrica. Una volta arrivata nel garage per riattivare la luce, la 61enne è stata aggredita e accoltellata. A trovare la donna riversa in un lago di sangue, un vicino di casa che ha subito allertato i soccorsi.

È già scattata la caccia all'uomo. Da quanto si apprende, gli investigatori cercano l'ex compagno della figlia della 61enne. L'uomo risulterebbe residente in Germania e da poco tempo la figlia della fisioterapista era tornata a casa dei genitori, a Bolzano, dopo aver comunicato la decisione di separarsi all'ex partner.

I due, che erano sposati con figli, si stavano separando dopo diversi anni di matrimonio. "Non posso dire con certezza che sia stato proprio lui – ha spiegato ai microfoni di Pomeriggio Cinque il marito della vittima -. Nostra figlia era tornata a Bolzano e lui non era d'accordo, ma non aveva mai avuto comportamenti violenti o oppressivi".

Secondo quanto reso noto però dalla stampa locale, la figlia della 61enne si era già rivolta a un centro antiviolenza di Bolzano.