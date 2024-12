video suggerito

Accoltella l'ex in auto, la abbandona in strada e fugge: caccia all'uomo a Reggio Emilia La donna, residente nel Mantovano, sarebbe stata ferita dall'uomo all'interno dell'auto su cui entrambi si trovavano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, quindi abbandonata in strada. L'ex compagno si è dato alla fuga sulla stessa auto ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine.

A cura di Antonio Palma

È caccia all’uomo in tutta la provincia di Reggio Emilia e anche in quelle limitrofe di Parma e Mantova dopo il ritrovamento in strada di una donna ferita a coltellate dal suo ex e abbandonata nel territorio del comune di Guastalla. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre, quando alcuni passanti hanno notato la donna sanguinante da sola in strada e si sono fermati per soccorrerla, rivolgendosi subito al 118 e alle forze dell’ordine per chiedere assistenza.

Secondo una primissima ricostruzione, ancora da confermare, la vittima dell’accoltellamento, un dona di 45 anni residente nel Mantovano, sarebbe stata ferita dall'uomo all'interno dell'auto su cui entrambi si trovavano. Dopo l’aggressione, la donna sarebbe stata lasciata in strada dove poi è stata rinvenuta da sola e sotto shock dai passanti.

I fatti intorno alle 11.30 di questa mattina quando sul posto, a Guastalla sull’argine del Po che porta a Luzzara, sempre nel Reggiano, sono accorsi anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Medici e infermieri hanno provveduto a soccorrere la donna e a trasportarla al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stata ricoverata. Dopo i controlli del caso in ospedale, i medici fortunatamente hanno escluso il pericolo di vita.

Nel frattempo l’uomo, ex compagno della donna, si è dato alla fuga sulla stessa auto sulla quale si è consumata l’aggressione, una Bmw. L’uomo ora è ricercato in tutta la zona dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto e hanno immediatamente avviato le indagini per accertare i fatti.