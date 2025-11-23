Accoltella l’ex e scappa nei boschi, l’uomo rintracciato nella notte: dovrà rispondere di tentato omicidio

Immagine di repertorio

È stato rintracciato nella notte l'uomo di 67 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 22 novembre, ha accoltellato l'ex compagna 75enne a Montoggio, in provincia di Genova. A quanto si apprende, è stato raggiunto dai Carabinieri nei pressi di Casella.

L'uomo era in fuga dalle 15 di sabato, quando, durante una lite avvenuta nell'abitazione della donna, in frazione Montemoro, l'aveva colpita con diverse coltellate. Subito dopo era scappato nei boschi.

A lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori erano stati alcuni vicini che avevano sentito le urla disperate della 75enne.

Sul posto erano rapidamente intervenuti i Carabinieri, l'automedica Golf 7, un'ambulanza della Croce Verde di Busalla e l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

La 75enne è stata raggiunta da sei fendenti, uno dei quali più profondo, al torace, e trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino con l'elisoccorso. A quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero ancora gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Subito erano scattate le ricerche dell'uomo, condotte dai Carabinieri di Montoggio. Il ritrovamento, come anticipato, è avvenuto intorno alla mezzanotte.

Il 67enne era in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. È stato trasportato in ospedale, dove è piantonato dai militari. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Rinvenuta e sequestrata anche l'arma utilizzata per colpire la donna.

Secondo quanto raccontato dal sindaco di Montoggio, Mauro Fantoni, ai giornalisti sopraggiunti sul luogo subito dopo l'accoltellamento, "circa 15 o 20 giorni fa c’era già stato, da quanto si è saputo, un episodio di violenza da parte dell’uomo nei confronti della compagna, che è più anziana"

Il primo cittadino aveva aggiunto: "In quell’occasione erano intervenuti i Carabinieri, che avevano disposto per lui il divieto di avvicinarsi all’abitazione. Oggi, da quanto sembra, l’uomo ha nuovamente raggiunto la frazione di Montemoro".