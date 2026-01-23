Accoltella la moglie alla schiena: 47enne arrestato nel Pratese, l’aveva presa a pugni pochi mesi fa

Un 47enne è stato arrestato a Carmignano per aver accoltellato la moglie dopo una lite. La donna è ricoverata a Prato. Lo scorso agosto l’uomo aveva colpito la donna con un pugno e lanciandole un tagliere.

Un nuovo episodio di violenza domestica è avvenuto a Carmignano, nel Pratese. Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato la moglie al termine di una lite scoppiata tra le mura di casa. La vittima, 42 anni, già seguita per una grave forma di depressione, è stata colpita alla schiena con un’arma da taglio.

Il fendente ha raggiunto la base toracica sinistra, provocando una ferita lacero-contusa fortunatamente nn letale. Secondo i primi accertamenti, le lesioni sono giudicate guaribili in una ventina di giorni, salvo complicazioni. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale di Prato, dove resta sotto osservazione per verificare se si renda necessario un intervento chirurgico.

Dalle indagini emerge un quadro già segnato dalla violenza. La stessa donna, infatti, era stata aggredita dall’uomo lo scorso 8 agosto: in quell’occasione era stata colpita con un pugno e con il lancio di un tagliere, che le aveva causato una frattura composta del pavimento dell’orbita sinistra, all’altezza della sutura zigomatico-mascellare. La prognosi allora era stata di trenta giorni.

La Procura di Prato procede per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. In una nota, il procuratore Luca Tescaroli ha confermato che l’attività investigativa è tuttora in corso e si estende anche alla verifica di eventuali ulteriori episodi di violenza che potrebbero aver coinvolto altri familiari dell’indagato.