Accendono incenso in casa: 6 persone intossicata a Grottammare, tra loro 4 bambini

A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall’incenso acceso in casa.

A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sei persone, di cui due adulti e quattro minori, sono state intossicate a causa dell'incenso. La gravità della situazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato la mattina del 17 dicembre, poco dopo le ore 6.

Sul posto, per il principio di intossicazione è intervenuto il personale del servizio di emergenza 118 e, poco dopo, sono stati allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. I pompieri hanno accertato nell'abitazione abitato da una famiglia di origine senegalese, la presenza di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione e avviato le procedure per il ripristino della salubrità dell'aria.

La causa dell'intossicazione è probabilmente l'incenso che era stato accesso all'interno dell'abitazione non adeguatamente arieggiata. La semplice combustione, infatti, tra le varie sostanze produce anche il monossido di carbonio, un gas tossico e molto pericoloso perché inodore. Se non c'è un'adeguata ventilazione questo gas si accumula causando sintomi come nausea e mal di testa e nei casi più gravi una vera e propria intossicazione.

Fortunatamente, in questo caso non sono stati registrati casi gravi tra i componenti della famiglia, e per rendere di nuovo la casa sicura è bastato monitorare la qualità dell'aria fino al ripristino dei livelli adeguati. Il tutto si è risolto quindi solo con un grande spavento per la comunità di Grottammare.