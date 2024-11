video suggerito

Accende il fornello per fare il caffè ma c'è una fuga di gas: 57enne muore a Trinitapoli dopo esplosione Esplosione in un appartamento a Trinitapoli: un uomo di 57 anni è morto a causa di una violenta deflagrazione causata probabilmente da una perdita di gas. Illesa la moglie, che si trovava in un'altra stanza.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia oggi a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), dove un uomo di 57 anni è morto a seguito di una esplosione verificatasi nella sua abitazione in piazza della Costituzione molto probabilmente a seguito di una perdita di gas. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima, Giuseppe Senatore, intorno alle 07.30 avrebbe raggiunto la veranda adibita a cucina e avrebbe acceso un fornello per farsi un caffè.

L'accensione ha provocato la violenta deflagrazione: la vittima è stata sbalzata all'esterno dell'appartamento, che si trova al terzo piano dello stabile, attraverso una finestra. Per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. La moglie invece, che si trovava in un'altra stanza, è illesa. Ignota la causa dell'incidente: con ogni probabilità, nelle condutture si sarebbe creato un accumulo di gas che ha provocato lo scoppio, ma indagini sono in corso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

L'intero stabile, che si trova non lontano dal centro cittadino, a scopo precauzionale è stato evacuato e sono in corso da parte dei vigili del fuoco verifiche sulla agibilità. Indagano i carabinieri. Sotto choc la comunità locale. "Siamo addolorati per questa tragedia che colpito tutta la nostra comunità. Sin da subito ci impegneremo a stare vicino alla famiglia della vittima dando tutto il supporto necessario", è stato il commento al Corriere del sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo.