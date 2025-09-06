Abusi sessuali sulle dipendenti in albergo, investigatori lo incastrano sotto copertura: arrestato 62enne

Un direttore di albergo di 62 anni è stato arrestato per aver perpetrato abusi sessuali su tre dipendenti nell’hotel dove queste ultime lavoravano. L’indagine è partita dalla denuncia di una 29enne che, pur di sfuggire alle molestie quotidiane, ha rassegnato le dimissioni.

Abusava di tre dipendenti impiegate nell'albergo che dirigeva: per questo motivo i poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno arrestato il direttore 62enne di un hotel nel centro di Porto San Giorgio. L'indagine è iniziata nei primi giorni di agosto, quando una cameriera 29enne ha denunciato una serie di abusi sessuali subiti dal datore di lavoro. Stando al racconto della ragazza, il principale l'aveva più volte palpeggiata usando come scusa le mansioni lavorative e in un'occasione l'aveva baciata contro la sua volontà.

La ragazza aveva inoltre ricevuto più volte messaggi e video a sfondo erotico tramite chat Whatsapp dal datore di lavoro. La 29enne ha inoltre raccontato di essere stata più volte braccata dal direttore dell'hotel, che spesso la convocava con il pretesto di farle notare sue mancanze professionali. Gli episodi sarebbero iniziati nel mese di maggio e proseguiti fino ad agosto con cadenza quasi quotidiana.

La giovane ha dovuto rassegnare le dimissioni per sottrarsi alle continue molestie. In seguito alla denuncia, le forze dell'ordine hanno scoperto abusi anche nei confronti di altre due lavoratrici. Anche in questo caso, le violenze si sarebbero verificate tra maggio e agosto.

Per incastrare il direttore 62enne, gli investigatori hanno deciso di lavorare sotto copertura, piazzando nel suo ufficio delle microcamere per raccogliere ulteriori prove delle molestie ai danni delle dipendenti. Lo stratagemma ha funzionato, perché l'uomo non si è smentito e ha convocato le lavoratrici nel suo ufficio con la scusa di mostrar loro alcune mancanze professionali. Il 62enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Presto dovrà rispondere di violenza sessuale reiterata nei confronti delle dipendenti e degli atti persecutori tramite le chat di messaggistica private quali Whatsapp.