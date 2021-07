Abruzzo. Ultraleggero si schianta dopo il decollo: morto un 51enne, c’è un ferito grave Non ce l’ha fatta l’uomo tedesco di 51 anni finito in gravi condizioni all’ospedale di Pescara in seguito ad un incidente aereo con un velivolo caduto sull’avvio di superficie di Corropoli (Teramo): è deceduto poco prima delle 19 del 28 luglio in pronto soccorso: gravissimo un 57enne che era con lui a borod.

A cura di Biagio Chiariello

Un 51enne di nazionalità tedesca è morto nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi 28 luglio a Corropoli (Teramo) dove un ultraleggero è precipitato. Il velivolo era partito intorno ‪alle 11‬ di stamattina dall'aviosuperficie di Calatabiano e si trovava in fase di decollo presso l'aviosuperfice nel comune abruzzese. Insieme al 51enne sul piccolo aereo era presente anche un connazionale, di 57 anni. I due sono stati ricoverati con due mezzi dell'elisoccorso del 118 di Pescara e L'Aquila negli ospedali "Santo Spirito" di Pescara e "Mazzini" di Teramo in gravi condizioni: purtroppo F.P. è morto poco prima delle 19 in pronto soccorso: arrivato in condizioni disperate, non si è mai ripreso. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'aereo è precipitato

Degli accertamenti si occupano i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo). Dalle prime ricostruzioni l'incidente è accaduto a Brenta di Corropoli, dove a causa di problemi tecnici emersi durante la fase di decollo e non di atterraggio come emerso nell'imminenza dei fatti, dall'aviosuperficie "Avio Club Val Vibrata", l'aereo è precipitato al suolo.

Morto un 51enne tedesco

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno operato per liberare le due persone rimaste incastrati a bordo dell'aereo. Il velivolo, un biposto UL/FK 14 B Polaris, è andato distrutto ma, fortunatamente, non ha preso fuoco. Purtroppo uno delle due persone a bordo è morta. All'ospedale di Teramo è invece ricoverato in gravi condizioni un suo connazionale di 57 anni che era a bordo del velivolo con lui.