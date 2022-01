Aborto a Sassari, Fdi presenta interrogazione parlamentare sul caso della donna respinta in ospedale Giorgia Meloni annuncia un’interrogazione parlamentare per il caso di Alessia Nappi, la donna incinta respinta dall’ospedale, perché sprovvista di tampone molecolare, che poi ha avuto un aborto spontaneo.

A cura di Annalisa Cangemi

Alessia ed Enzo

Giorgia Meloni ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentar al ministro Speranza sul caso di Alessia Nappi, la giovane di 25 anni incinta che è stata respinta al pronto soccorso di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Pietro di Sassari, sebbene fosse vaccinata e dotata di Super Green pass, perché non era in possesso di un tampone molecolare. La donna, accompagnata dal marito, è stata mandata via sebbene avesse forti dolori e perdite ematiche, e poco dopo ha perso il suo bambino. L'episodio è accaduto sabato 8 gennaio.

Nella struttura non c'era la possibilità di fare un tampone molecolare e la ragazza è stata rimandata a casa, con il consiglio di tornare il lunedì successivo, due giorni dopo, con il referto del test, e di prendere intanto una tachipirina. Poco dopo però le sue condizioni sono peggiorate e Alessia ha avuto un aborto spontaneo.

"Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza su quanto accaduto sabato scorso all'ospedale San Pietro di Sassari: Alessia Nappi, 25 anni, incinta di 5 settimane, vaccinata e con super green pass, si è recata al pronto soccorso della clinica ostetrica con dolori e perdite di sangue ma è stata respinta perché sprovvista di tampone molecolare. Viene mandata via, le viene detto di tornare il lunedì successivo ma, purtroppo, poco dopo Alessia ha un aborto spontaneo e perde il bambino. Una storia terribile che lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio. Pretendiamo chiarezza e di conoscere le responsabilità. Ad Alessia e a suo marito Enzo il nostro abbraccio e tutta la nostra vicinanza", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Il ministero della Salute ha detto che invierà gli ispettori per fare luce sul caso. La copia agirà per vie legali, e ha già presentato un esposto alla procura della Repubblica, mentre l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. "Ora sono in cura da uno psicologo per superare questi momenti – ha raccontato la donna a ‘L'Unione sarda' – Vorrei però che tutti sappiano che io credo fortemente nella medicina. Ho fatto due vaccini anti Covid e aspetto il terzo. Ma ciò che mi è successo è inaudito e non deve più accadere. So che ci sono tanti medici e infermieri in gamba, che fanno il loro dovere e sono sotto pressione. Nel mio caso però è mancata un minimo di umanità. Per cui, assieme a mio marito, vogliamo chiarezza e guardare anche avanti. Cercheremo con grande amore un altro bambino. La vita continua".

La pensa così anche suo marito Enzo: "Sono stati giorni durissimi – spiega – Devo ringraziare tutta la stampa che ci ha dato man forte. Insieme ad Alessia, rivolgiamo un commosso grazie alle tantissime persone che ci sono state vicine in questi momenti e ci hanno donato la loro solidarietà. E poi sì, è vero cercheremo di avere un altro bambino. Un nostro messaggio di speranza per un mondo migliore".