Abbandonò il figlio di 3 anni sulle scale del condominio, madre dopo 7 anni a processo Sette anni fa lasciò il figlio da solo nel loro appartamento di Treviso e il piccolo fu trovato con i vestiti sporchi e senza pannolino sulle scale del condominio. La donna è ora a processo con l'accusa di abbandono di minore: all'epoca dei fatti, il bambino aveva 3 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha lasciato il figlio di tre anni da solo sulle scale del condominio per alcune ore e ora, dopo 7 anni, la donna è andata a processo. I fatti si sono verificati a Treviso ormai 7 anni fa: la donna, all'epoca 35enne, aveva lasciato il figlio di 3 anni da solo a casa per alcune ore e il bimbo era riuscito ad aprire la porta, facendosi trovare poco più tardi disorientato sulle scale del condominio con i vestiti sporchi e senza pannolino.

A quel punto i residenti del palazzo avevano chiamato la polizia che era intervenuta riscontrando nell'appartamento dove il bimbo viveva con la madre anche precarie condizioni igieniche. La donna è ora finita a processo dopo essere stata rinviata a giudizio in seguito alle indagini. Il bimbo oggi vive in una comunità per minori.

L'abbandono di minore e la scoperta di una domestica

All'epoca dei fatti, la donna ora sotto processo viveva in un appartamento di via Pisa con il figlioletto ed era uscita lasciando il bimbo solo in casa. Il piccolo, forse per cercarla o per semplice curiosità, era riuscito ad aprire la porta e ad uscire trovandosi spaesato sulle scale. Il bimbo aveva iniziato a vagare fino a quando una donna di servizio no lo ha notato e lo ha soccorso.

La signora intervenuta ha provato a riportarlo a casa, ma ha trovato la porta spalancata e nessuno all'interno. A quel punto, insieme ad alcuni condomini ha allertato la polizia che ha verificato lo stato igienico precario dell'appartamento: la cucina era infatti invasa dalla muffa, il bagno sporco e le camere in disordine, con biancheria ammucchiata sui letti e il riscaldamento spento.

La madre del minore è stata denunciata per abbandono di minore e il piccolo è stato portato via. Oggi vive in una comunità, lontano dalla madre che invece dovrà affrontare l'iteri giudiziario in cui i giudici accerteranno eventuali responsabilità.