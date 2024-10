A Roma il 12 novembre il Brand Journalism Festival: il programma e gli ospiti sul palco

video suggerito

A cura di Redazione

brandjournalismfestival.it

Appuntamento al 12 novembre 2024, al Talent Garden di Roma, per il Brand Journalism Festival: un festival che si articolerà in una giornata ricca di discussioni approfondite su tematiche fondamentali per il futuro della comunicazione aziendale e giornalistica. Il programma prevede una serie di panel tematici, ciascuno dedicato a esplorare le dinamiche di interazione tra Brand e Media.

Tra i temi trattati ci saranno l'impatto delle nuove tecnologie sulla comunicazione e il potere delle storie nel coinvolgere ipiù giovani. Inoltre si discuterà di come affrontare le crisi reputazionali e dell'importanza di costruire relazioni genuine tra le aziende e il pubblico.

E ancora: la riflessione si concentrerà sull'etica e sulla responsabilità sociale nel panorama informativo attuale, sottolineando il ruolo cruciale delle aziende nel promuovere un'informazione di qualità.

Tanti gli ospiti di prestigio sul palco: dal direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, al direttore editoriale di Deepinto Francesco Piccinini, Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani e Walter Ricciardi, Professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Siamo tutti chiamati a rinnovare il nostro impegno verso un'informazione di qualità e a costruire un futuro in cui la comunicazione, di matrice aziendale o giornalistica che sia, possa contribuire attivamente al benessere sociale", le parole di Ilario Vallifuoco durante la conferenza stampa.

Di seguito il programma del festival, per altri dettagli è possibile visitare il sito del Brand Journalism Festival.

Opening Session: Lavinia Spingardi, Giornalista di Sky presenta Ilario Vallifuoco , CEO di Social Reporters e fondatore del Brand Journalism Festival

Giornalista di Sky presenta , CEO di Social Reporters e fondatore del Brand Journalism Festival Introduzione: Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Panel 1: "Hei Siri, connettimi con le nuove generazioni". Questo panel approfondirà l'impatto delle nuove tecnologie e dei social media sulla creazione e distribuzione delle notizie, esaminando come i brand possano raggiungere e coinvolgere le generazioni più giovani. Moderato da Alessandro Tommasi , interverranno Fernando Vacarini (Unipol), Riccardo Breccia (Caffè Design), Bianca Arrighini (Factanza) e Manuela Kron (Nestlé).

Questo panel approfondirà l'impatto delle nuove tecnologie e dei social media sulla creazione e distribuzione delle notizie, esaminando come i brand possano raggiungere e coinvolgere le generazioni più giovani. Moderato da , interverranno (Unipol), (Caffè Design), (Factanza) e (Nestlé). Panel 2: "People As Media: brandizzare le risorse o umanizzare il brand?" Si discuterà di come la comunicazione interna stia trasformando la produzione di contenuti aziendali in chiave giornalistica, con un focus su come le aziende possano utilizzare il talento dei propri dipendenti per raccontare storie autentiche. Moderato da Fabio Insenga , vedrà la partecipazione di Alessandra Cappello (Unipol), Giampaolo Colletti (StartupItalia), Lorenzo Maternini e Giulia Caramaschi (Gruppo Hera).

Si discuterà di come la comunicazione interna stia trasformando la produzione di contenuti aziendali in chiave giornalistica, con un focus su come le aziende possano utilizzare il talento dei propri dipendenti per raccontare storie autentiche. Moderato da , vedrà la partecipazione di (Unipol), (StartupItalia), e (Gruppo Hera). Panel 3: "Ho fatto naufragio, bene ho navigato". Questo panel affronterà le complesse sfide che i leader affrontano durante le crisi reputazionali, analizzando casi di studio e strategie vincenti. Moderato da Silvia Zucco , parteciperanno Daniele Chieffi (NOACom), Walter Ricciardi (Università Cattolica), Leonardo Donato (Fortune Italia) e Annarita Fioroni (Confcommercio Professioni).

Questo panel affronterà le complesse sfide che i leader affrontano durante le crisi reputazionali, analizzando casi di studio e strategie vincenti. Moderato da , parteciperanno (NOACom), (Università Cattolica), (Fortune Italia) e (Confcommercio Professioni). Panel 4: "E tu come fai Brand Journalism?" Si discuterà del ruolo delle aziende media nell'era della disintermediazione digitale, evidenziando l'importanza di costruire sinergie efficaci tra brand e media. Moderato da Flavia Provenzani , il panel vedrà la partecipazione di Vittorio Fiore (Lactalis), Giampiero Zurlo (The Watcher Post), Fernando Vacarini (Unipol) e Marco Brachini (Sara Assicurazioni).

Si discuterà del ruolo delle aziende media nell'era della disintermediazione digitale, evidenziando l'importanza di costruire sinergie efficaci tra brand e media. Moderato da , il panel vedrà la partecipazione di (Lactalis), (The Watcher Post), (Unipol) e (Sara Assicurazioni). Panel 5: "Giovani, industria culturale e CSR". Riflessioni sul rapporto tra innovazioni tecnologiche e sociali e le nuove sfide per il sistema dell'informazione. Moderato da Antonia Ronchei , interverranno Manuela Kron (Nestlé), Alex Giordano (Unifortunato), Alessandra Teruggi (Metro Italia) e Diego De Felice (INPS).

Riflessioni sul rapporto tra innovazioni tecnologiche e sociali e le nuove sfide per il sistema dell'informazione. Moderato da , interverranno (Nestlé), (Unifortunato), (Metro Italia) e (INPS). Panel 6: "Alleati o nemici? Giornali e aziende alla resa dei conti". Un dialogo sulle opportunità e le sfide nella collaborazione tra giornalisti e professionisti della comunicazione aziendale. Moderato da Simona Falasca , parteciperanno Francesco Piccinini (Deepinto), Sergio De Luca (Confcommercio), Paolo Tedeschi (Canon Italia) e Chiara Guiotto (Italian Tech Academy).

Un dialogo sulle opportunità e le sfide nella collaborazione tra giornalisti e professionisti della comunicazione aziendale. Moderato da , parteciperanno (Deepinto), (Confcommercio), (Canon Italia) e (Italian Tech Academy). Panel 7: "L'etica oltre il profitto! Aziende e testate giornalistiche come agenti di cambiamento sociale". Discussione su etica, trasparenza e responsabilità sociale di aziende e giornali. Moderato da Lavinia Spingardi, vedrà la partecipazione di Peter Gomez (Fatto Quotidiano), Emiliano Fittipaldi (Domani), Francesco Cancellato (Fanpage.it) e Annalisa Cuzzocrea (La Stampa).