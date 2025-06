video suggerito

"A 14 anni subivo abusi da un amico di famiglia": mamma denuncia imprenditore, spunta anche un'altra vittima Un imprenditore di 55 anni, originario di Castellana Grotte nel barese, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su due minorenni: decisivo il racconto di una delle vittime, all'epoca minore di 14 anni.

A cura di Dario Famà

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un imprenditore di 55 anni originario di Castellana Grotte, in provincia di Bari, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Le presunte vittime sono due ragazze con meno di 14 anni d'età, abusate dal 2020 al 2024.

A far emergere la situazione è stata l'indagine dei poliziotti, partita dalla denuncia presentata dalla madre di una minorenne alla squadra mobile della Questura di Bari. La figlia le aveva confessato di aver subito una relazione sessuale prolungata con un amico di famiglia qualche anno fa, quando la ragazza aveva meno di 14 anni. Grazie alla segnalazione della donna, la Polizia ha identificato anche una seconda presunta vittima, coetanea della prima.

Intercettazioni, sopralluoghi, ascolti in modalità protetta ed esami dei contenuti presenti nei telefoni e nei dispositivi informatici si sono rivelati metodi utili a raccogliere diverse prove ai danni dell'accusato. Inoltre, i poliziotti hanno scoperto che l'uomo aveva prodotto anche materiale pedopornografico, servendosi delle vittime stesse. Gli episodi raccontati hanno contribuito in maniera decisiva a far emergere l'accusa ai danni dell'imprenditore.

Per questo motivo, la locale Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto l'emissione di un provvedimento cautelare in carcere per l'indagato. La disposizione è stata messa in pratica dalla Squadra Mobile di Bari, che ha trasferito l'uomo, senza precedenti penali, in cella. Ora si aspetta l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'accusato in sede processuale.