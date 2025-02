video suggerito

A 10 anni investita e uccisa sul marciapiede da un ubriaco a Creazzo: i suoi organi salveranno altri bimbi La decisione di autorizzare l'espianto degli organi e donarli ad altri bimbi in difficoltà, per ridare una speranza ad altre persone, è stata presa dai genitori della bimba stamane, dopo la conferma del decesso legato ai traumi dell'incidente di domenica.

A cura di Antonio Palma

Salveranno altre vite gli organi della bambina di 10 anni investita e uccisa sul marciapiede da un automobilista ubriaco domenica pomeriggio a Creazzo, in provincia di Vicenza. Nonostante il momento di dolore intenso che solo un genitore che perde un figlio così piccolo può provare, il papà e la mamma della piccola hanno deciso di donare gli organi della figlia in un atto di estremo amore e generosità.

La decisione di autorizzare l'espianto degli organi e donarli ad altri bimbi in difficoltà, per ridare una speranza ad altre persone, è stata presa dai genitori della bimba stamane, dopo la conferma del decesso legato ai traumi dell'incidente. La piccola era ricoverata nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza da domenica quando un'auto è piombata sul marciapiede dove lei stava camminando col padre e un altro bambino, travolgendola.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e aveva riportato gravi lesioni cerebrali ma i sanitari erano riusciti a stabilizzarla e a ricoverarla. Fino all'ultimo si è sperato che potesse farcela nonostante fosse in coma. La situazione poi è precipitate nelle ultime ore, fino al decesso di questa mattina. "Speravamo in un miracolo" hanno dichiarato da Altavilla Vicentina dove per tre giorni in tanti avevano pregato e sperato e ora l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia della bimba distrutta dal dolore.

Con il decesso della piccola, si aggrava la posizione dell'automobilista, un vicentino di 50 anni che è risultato con un elevato tasso alcolemico. La Procura della repubblica di Vicenza infatti ora indaga per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è già scattato il ritiro della patente e il sequestrato della vettura. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il guidatore ha perso il controllo del Suv che è uscito dalla carreggiata, salendo sopra il marciapiede dove ha travolto la bimba.