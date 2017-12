Continua la rivoluzione culturale in Arabia Saudita: non si vedranno soltanto donne al volante, ma sarà possibile guidare anche le moto ed i camion. D'ora in avanti alle donne saudite sarà permesso di girare con mezzi pesanti e con motociclette, dopo che ieri il Dipartimento locale del traffico le ha autorizzate.

Ora non resta che ottenere le patenti apposite e tutti i requisiti necessari, come scrive il sito Al Arabiya."La grande sfida ora è adattare le scuole di guida a tutte le donne che vogliono imparare", hanno affermato le autorità. La direzione ha anche spiegato che per poter guidare le moto sarà necessario avere almeno 18 anni, per i camion almeno 20 anni.

La svolta si era avuta lo scorso 26 settembre quando il re saudita aveva aperto alla patente alle donne con un decreto. La decisione del re entrerà in vigore a giugno del prossimo anno e avrà un impatto significativo sull'economia del regno conservatore duramente colpita dal 2014 dall'abbassamento del prezzo del greggio. Non saranno previste targhe diverse per guidatori e guidatrici, ma in caso di incidente o infrazione grave le donne saranno condotte presso un commissariato speciale loro riservato. Pochi giorni fa c'era stato un altro annuncio epocale: dopo 35 anni nel Paese dal 2018 riapriranno i cinema, per volere del principe ereditario Mohammad bin Salman. Riad prevede di aprire 300 cinema, per un totale di 2.000 sale, entro il 2030.