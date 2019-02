Incidente sulle piste da sci in Valle d’Aosta. Una bambina di sette anni della Repubblica Ceca è rimasta ferita a seguito dello scontro con uno snowboarder avvenuto sulle piste di Valtournenche. La piccola, che stava sciando con i familiari quando è stata investita, ha riportato seri traumi e, dopo una visita al pronto soccorso di Aosta, i sanitari hanno deciso di trasferirla in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino. Per soccorrerla dopo l'incidente sulle piste da sci, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, è intervenuto l'elicottero della protezione civile. A quanto si apprende, la bambina ha riportato un forte trauma addominale ma le sue condizioni sarebbero stabili. La prognosi è riservata.

Trovato morto anche il quarto sciatore disperso a Courmayeur – Nella giornata di lunedì è stato trovato anche il corpo del quarto sciatore che risultava disperso dopo una valanga in Val Veny, sopra a Courmayeur. I primi tre sciatori sono stati trovati sepolti sotto oltre due metri di neve: sono Matthew Ziegler, di 43 anni, inglese con passaporto svizzero, e Katherine Clarke, di 39 anni, nata in Nuova Zelanda, residenti a Londra, e Nicolas Bruno Vergez, di 36 anni, francese di Chamonix. Il quarto sciatore, il 38enne polacco residente a Chamonix Wespazjan Wisla, è stato trovato e recuperato nei pressi del torrente, in fondo alla gola, dove è stato trascinato dalla valanga. Gli sciatori si trovavano nel Canale degli spagnoli, che non è una zona vietata.

Drammatico bilancio delle vittime in montagna nel weekend – A seguito dei gravi incidenti registrati nel weekend la Presidenza della Regione Valle d'Aosta ha invitato “tutte le persone che frequentano la montagna in questo periodo a prestare la massima attenzione alle informazioni giornaliere meteo nivologiche rese dagli uffici della Regione”. “Il problema valanghivo – si legge nel bollettino valanghe – è la neve ‘ventata'. Il pericolo valanghe è 3-marcato su tutta la regione”.