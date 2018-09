A Fossano, piccolo comune in provincia di Cuneo, in Piemonte, è scattato l'allarme per la scomparsa di Sara P., 16 anni. La ragazza è stata vista l'ultima volta, in compagnia di William D., un amico di 17 anni alla stazione ferroviaria di Cuneo. Si ritiene che i due ragazzi possano essersi sposatati in direzione Torino, pertanto le ricerche sono state estese anche fino al capoluogo. Secondo il il tenente colonnello Marco Pettinato, comandante del Reparto operativo di Cuneo e provincia, si tratta di una fuga volontaria.

Quando ha lasciato la casa dei genitori, Sara aveva con sé il cellulare – che tuttavia risulta spento – e indossava una maglietta nera, un paio di jeans grigio scuro e un paio di scarpe ‘Globe' di colore nero. HA i capelli e gli occhi castani e un piccolo neo sotto le labbra. Chiunque avvistasse Chiara e il suo amico o fosse in possesso di informazioni utili può contattare il numero 3336307571 o allertare i carabinieri di Cuneo o di Fossano.