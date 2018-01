Adriano Galliani ha dato le sue dimissioni dalla carica di presidente di Mediaset Premium. Già nell'aria da giorni, da luglio al vertice della pay tv del Biscione, è collegata all'imminente accettazione della candidatura con Forza Italia al Senato, con ogni probabilità in Lombardia. Il ruolo di presidente della società che utilizza le frequenze tv in concessione statale è fra le cause di ineleggibilità.

Manca l'ufficialità ma ormai è questione di ore: il termine per la presentazione delle liste è fissato per lunedì. A quanto si apprende, Galliani in questi giorni ha preso parte alla fase iniziale delle trattative private fra Mediaset e la Lega Serie A per i diritti tv del campionato, ma non a quella finale, che si è conclusa oggi con la presentazione di una nuova offerta da parte della pay tv. Galliani è un uomo di fiducia del Cavaliere, al punto che Berlusconi gli ha affidato per un lungo periodo l'incarico di amministratore delegato del Milan.

Insieme a Galliani nelle fila del centrodestra ci sarà anche Giorgio Mulè, che ha da poco lasciato la direzione di Panorama. Alla guida del settimanale del Gruppo Mondadori subentrerà dal 1 febbraio Raffaele Leone. Berlusconi lo vorrebbe in Senato, e il suo nome potrebbe comparire nelle liste insieme al direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che sta valutando l'offerta. Berlusconi ha proposto un posto nelle liste anche a Clemente Mimun, Tg5, che però ha già rifiutato.