in foto: Incidente sulla A18 (Facebook: Protezione civile Giardini Naxos).

Un incidente si è verificato questa mattina in Sicilia sull'autostrada A18 Messina – Catania. Un camion si è ribaltato alle 9 di oggi, giovedì 16 maggio, per cause che sono ancora in via di accertamento, invadendo completamente la carreggiata all'altezza dell'uscita dalla galleria di Sant'Alessio. Il conducente del mezzo è miracolosamente rimasto illeso, anche se è stato trasferito in ospedale per precauzione, mentre il carico che stava trasportando si è riversato sull'asfalto. A fargli perdere il controllo del tir ci sarebbe stata anche la pioggia, che sta cadendo abbondante su tutta la regione nelle ultime ore e che avrebbe reso molto scivoloso il manto stradale. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Boccetta. Tutto il tratto coinvolto è stato chiuso per permettere alle forze dell'ordine di terminare i soccorsi e di mettere in sicurezza tuta la zona.

Di conseguenza, si sono registrati pesanti disagi alla circolazione, con il traffico che è andato in tilt. Nello specifico, si sono formate code nel tratto tra Taormina e Roccalumera, poi è stata istituita l'uscita obbligatoria a Giardini Naxos. Gli automobilisti dovranno così percorrere tutta la Statale fino a Roccalumera prima di tornare in autostrada. "In seguito ad un incidente, avvenuto verso le 08:30 di oggi 16 maggio 2019 all'altezza di Sant'Alessio Siculo sull'A18, è obbligatoria l’uscita a Giardini Naxos per i veicoli provenienti da Catania e diretti a Messina. Sul posto presenti i mezzi di soccorso e le squadra necessarie per il ripristino della normalità", è stata la comunicazione lanciata via Facebook dalla Protezione civile di Giardini Naxos.