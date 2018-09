Inizia oggi, nella cittadina friulana di cui era originario e dove è tuttora sepolto, la prima Summer School dedicata a Pier Paolo Pasolini. Succede a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, dove per quattro giornate ci saranno incontri e dibattiti cui prenderanno parte studiosi e ricercatori provenienti da ogni paese. Particolarmente fitto il calendario di incontri organizzato dal Centro Studi Pasolini per un programma che spazia dalla sua figura di intellettuale al ruolo nel cinema e nella linguistica, dalla critica letteraria alla poesia e alla lingua dell'impegno.

Sono diverse le Istituzioni culturali e gli atenei che hanno aderito alla manifestazione, le Università di Bologna, Genova, Trieste, Udine, Urbino e Venezia, ma anche due prestigiosi atenei stranieri, la Sorbonne Université di Parigi e la Royal Holloway University di Londra. A confrontarsi ci saranno anche numerosi studenti di Italianistica, Lettere moderne, Lettere e filosofia, Filologia moderna e Italianistica, ma anche del Dams, Beni culturali, Antropologia, Storia del cinema provenienti da varie università italiane e da ben 11 straniere (Regno Unito, Belgio, Spagna, Francia, Germania, Ungheria e Brasile i Paesi rappresentati).