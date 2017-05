Un caso di meningite a Vicenza. Un bambino di appena 3 mesi da oltre tre settimane è ricoverato nel reparto di pediatria del San Bortolo di Vicenza perché colpito da una grave encefalite per un’infezione di salmonella originata da una minuscola tartaruga d’acqua che la famiglia aveva in casa. A scrivere del piccolo paziente, che è in gravi condizioni ma non dovrebbe rischiare la vita, è il Giornale di Vicenza. Il bambino sarebbe stato infettato dalle feci di una tartarughina d’acqua: a toccare gli escrementi dell’animale è stato probabilmente un adulto che inavvertitamente ha poi trasmesso i batteri al piccolino.

Il bambino è in terapia intensiva ma sta reagendo bene alle cure – Il neonato ancora non può essere considerato del tutto fuori pericolo e deve rimanere sotto stretto controllo in una stanza di isolamento, ma per fortuna la potente terapia antibiotica messa in atto tempestivamente dai medici ha fatto evitare il peggio e sta facendo migliorare le condizioni del piccolo paziente. “È ancora in terapia intensiva ma sta reagendo bene alle cure – ha spiegato il primario di Pediatria del polo vicentino, Massimo Bellettato – è sottoposto a una terapia a base di antibiotici”.