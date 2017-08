Cure odontoiatriche gratuite per la fascia di popolazione meno abbiente o con problemi di vulnerabilità sociale o sanitaria. Quella del dentista gratuito è una proposta che verrà applicata in Veneto consentendo a chi ha più difficoltà economiche di effettuare controlli senza pagare il ticket nelle strutture pubbliche. L’obiettivo è quello di coinvolgere in questa operazione anche gli studi privati. L’applicazione di questa misura sarà effettiva dal primo gennaio 2018, come annunciato dal presidente della regione Veneto Luca Zaia.

Dentista gratuito in Veneto: chi potrà usufruirne.

La delibera approvata dalla giunta prevede uno stanziamento di 8 milioni di euro per il 2018 e individua tre fasce di utenti per i quali visite e cure saranno gratuite: i giovani dagli zero ai 14 anni (indipendentemente dal reddito), le persone in situazione di vulnerabilità sanitaria (pazienti oncologici, psichici, disabili) e quelle in vulnerabilità sociale (persone che non superano gli 8mila e 263 euro di reddito, o gli 11.300 se con coniuge a carico e con soglie diverse nel caso di figli a carico). È inoltre prevista una ulteriore fascia che riguarda gli over 64 con reddito non superiore ai 36mila euro lordi. A loro la regione fornirà un contributo annuo di 400 euro, rinnovabile, per le protesi dentarie.

“Era una cosa che avevo promesso nel programma 2015 e che annunciamo oggi con questa delibera in periodo non sospetto, piena estate”, ha detto Luca Zaia annunciando il provvedimento e parlando di una “delibera innovativa che introduce un principio di civiltà”.

In Italia esistono anche altre iniziative che cercano di facilitare l’accesso alle cure dentarie. Nel 2009 fu sottoscritto un accordo che favorisse le cure odontoiatriche per alcune categorie svantaggiate che possono così rivolgersi a dentisti privati a prezzi ridotti: si tratta del cosiddetto dentista sociale. A Milano, invece, è arrivata la pratica della visita medica sospesa: come il caffè sospeso, tradizione napoletana, l’obiettivo è quello di “donare” una visita specialistica (soprattutto per cure dentistiche e percorsi riabilitativi psichiatrici) a chi non può permetterselo.