La Regione Friuli Venezia Giulia tutelerà i trans, riconoscendo la loro identità percepita. L'amministrazione ha deciso proteggere e rispettare l'identità delle persone transgender dando loro la possibilità di scegliere il modo più consono di rappresentarsi. "Vogliamo garantire – spiega il presidente Debora Serracchiani – il pieno diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e diritto a essere riconosciuto nell'ambito sociale, anche sul luogo di lavoro, e, colmando il vuoto di una disciplina specifica che dettagli i comportamenti da tenere da parte delle amministrazioni pubbliche, abbiamo ritenuto opportuno definire un procedimento che consenta agli uffici il riconoscimento all'utilizzo della propria identità personale, seppure diversa da quella sessuale". Le persone avranno la possibilità di utilizzare un'identità alias sul luogo di lavoro. E questo significa anche che il sistema informatico verrà adeguato e saranno istituite nuove procedure di registrazione per i dipendenti trans che all'anagrafe risultino iscritti con un un'identità differente.

Dopo la presentazione da parte della persona interessata di richiesta di formale attivazione del procedimento, corredata da documentazione che attesti l'iter intrapreso in relazione al cambiamento di genere, verrà definita un'identità alias provvisoria, transitoria e non consolidabile fino al definitivo riconoscimento da parte dell'autorità competente. Questo provvedimento servirà a contribuire al processo di recepimento da parte della società della nuova identità dell'individuo, e secondo l'assessore alle Pari opportunità Loredana Panariti, serve anche a creare un ambiente di lavoro più sereno: "Semplici prassi utili ad aumentare il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituiscono per ente e dipendenti un'occasione di crescita".

L'identità alias potrà essere utilizzata dal dipendente anche per le comunicazioni istituzionali all'infuori della Regione.