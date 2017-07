Appena aveva la possibilità amava sempre mettersi in moto, una passione che coltivava da tempo, ma un tragico e beffardo destino ha voluto che la sua vita si concludesse tragicamente e prematuramente proprio a bordo della due ruote. Così è morto il giovane Pietro Turco, un 25enne calabrese residente a Belsito, in provincia di Cosenza. Il ragazzo è stato vittima di un terribile schianto avvenuto nei giorni scorsi lungo la Strada provinciale 57 cosentina che collega Malito a Belsito.

Il centauro, che si stava dirigendo verso Malito, dopo aver superato un incrocio, si è scontrato con un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 25enne che è praticamente morto sul colpo. Inutili i successivi soccorsi del 118 giunti sul posto poco dopo. I medici hanno solo potuto accertarne il decesso. Da Cosenza era partita anche l'eliambulanza ma il volo è stato interrotto dopo che i sanitari hanno comunicato la notizia della morte.

Sconcerto e incredulità in tutta la comunità locale alla notizia della morte del giovane che proviene da una famiglia che ha dovuto già fare i conti con la morte sfortunata del papà, colpito da un fulmine mentre lavorava in Germania, e la malattia della madre. Amici e parenti si sono stretti intorno alla famiglia oggi pomeriggio per i funerali e l'ultimo addio a Pietro nella chiesa di San Giovanni Battista a Belsito.