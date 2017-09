L’ufficializzazione dei candidati che parteciperanno alle votazioni online per stabilire chi sarà il candidato premier del MoVimento 5 Stelle ha portato con sé polemiche e provocazioni. Prima fra tutte quella di Roberto Saviano che su Facebook ha annunciato di volersi candidare per essere lo sfidante di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e stra-favorito nella corsa alla vittoria delle votazioni online, in quanto unico nome tra i ‘big’ del M5s che ha deciso di scendere in campo. Ieri vi abbiamo chiesto cosa ne pensavate di questa provocazione e se davvero, secondo voi, Saviano sarebbe un candidato da votare alle primarie del M5s.

I votanti del sondaggio di Fanpage si sono equamente divisi: il 50% sosterebbe una candidatura di Saviano e lo voterebbe nella sfida contro Di Maio (e contro gli altri sette candidati), mentre il restante 50% ha votato contro questa provocatoria candidatura, che ovviamente non potrà mai essere reale stando alle regole del MoVimento 5 Stelle.

Saviano aveva lanciato la sua provocazione su Facebook: “Questa mattina – ha scritto – mi sono svegliato con il desiderio di omaggiare Marco Pannella. Nel 2007 si candidò alle primarie del Pd ma fu escluso perché non soddisfaceva i requisiti richiesti dal neonato Partito democratico. Ebbene, approfitto di questa sede per ufficializzare la mia candidatura a premier per il M5s”.

Saviano poi ironizza: “Lo faccio anche per trarre il MoVimento dall’impaccio di una situazione patetica per non dire bulgara. Per spezzare una lancia in mio favore, ammetto di non essere iscritto al MoVimento, ma condivido con Luigi Di Maia lo status di indagato per diffamazione (incidenti del mestiere”. “Votatemi!”, è la conclusione del post del giornalista e scrittore.