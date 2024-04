video suggerito

Ocean Viking salva 55 persone, tra cui 4 minori: assegnato porto di Livorno, che dista oltre 1000 chilometri Nuovo salvataggio effettuato da Ocean Viking: la nave umanitaria ha recuperato in mare 55 migranti, tra cui 4 minori. È stato assegnato dalle autorità il porto di Livorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Una nuova tragedia sfiorata nel Mediterraneo centrale. Questa mattina la nave ong Ocean Viking di SOS Méditerranée ha soccorso 55 persone, tra cui 4 minori, da un'imbarcazione di legno in pericolo nella SAR libica. Le autorità marittime italiane hanno assegnato Livorno, a 1.160 chilometri di distanza, come porto sicuro per lo sbarco dei superstiti. L'organizzazione sui suoi profili social ha riferito che una persona è svenuta, esausta, mentre arrivava a bordo. Una motovedetta libica è arrivata sul posto subito dopo il salvataggio, senza interferire nelle operazioni.

Lo scorso 4 aprile, mentre la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans stava effettuando un soccorso in mare, la cosiddetta Guardia costiera libica ha attaccato violentemente l'equipaggio della nave umanitaria. I miliziani libici hanno sparato colpi d'arma da fuoco in acqua e in aria, creando una situazione di panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone.

Quasi mille migranti all'hotspot di Lampedusa

Intanto l'hotspot di Lampedusa è arrivato ad ospitare quasi mille persone. Sono precisamente 977 i migranti che si trovano nella struttura di contrada Imbriacola, dove durante la notte ci sono stati due sbarchi con una settantina di persone. Fra gli ospiti del centro ci sono anche 142 minori non accompagnati. Ieri, sull'isola, ci sono stati 10 approdi, con 446 arrivi. La prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 468 persone: 288 partiranno con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 180, sempre in mattinata, con un volo Oim. Sempre nella giornata di ieri, con una nave appositamente dedicata ai trasferimenti e con il traghetto di linea, erano stati trasferiti a Porto Empedocle 630 migranti. (