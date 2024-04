video suggerito

Sondaggi politici, FdI ha perso quasi due punti e ora Pd e M5s risalgono: chi vince alle europee Negli ultimi tre mesi Fratelli d’Italia ha perso l’1,9%, anche se resta ancora in testa. Seguono Pd e M5s, in risalita, mentre Forza Italia e Lega sono sempre più vicine. Tra le liste ‘minori’ è sfida per chi riuscirà ad arrivare al 4%. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio Eumetra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poco più di un mese dalle elezioni europee, l'ultimo sondaggio Eumetra restituisce un quadro dell'andamento dei partiti dall'inizio dell'anno a oggi. Fratelli d'Italia resta in testa nonostante i quasi due punti persi da gennaio. Seguono, in risalita, il Partito Democratico (+0,5% negli ultimi tre mesi) e il Movimento 5 stelle (+0,1%), mentre si assottiglia la distanza tra Forza Italia e Lega.

FdI resta primo ma perde l'1,9%: FI e Lega ancora vicini

Per il partito di Giorgia Meloni la tanto agognata soglia del 30% nei consensi si fa sempre più lontana. Da gennaio a oggi, infatti, Fratelli d'Italia è andato dal 29,3% al 27,4%. Una perdita di quasi due punti percentuali, pur confermandosi la prima forza politica del Paese.

Scende anche la Lega: si ritrova ferma all'8,5%, mentre a gennaio poteva ancora contare sul 9,5%. Intanto il sorpasso di Forza Italia sul Carroccio sembra inesorabile: il partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla spinta dell'accordo fatto in vista delle europee con Noi Moderati, sale all'8,3% (+1,1% in tre mesi).

Leggi anche Sondaggi politici, chi sale e chi scende nella corsa verso le elezioni europee di giugno

Sul fronte delle opposizioni invece, dall'inizio dell'anno sia Pd che M5s guadagnano terreno. Più consistente la ripresa del Partito democratico di Elly Schlein, che ottiene l0 0,5% e sale al 19,7% nonostante le polemiche giudiziarie che hanno riguardato Bari e Torino. Più debole, invece, quella del Movimento 5 stelle: il partito di Giuseppe Conte, che ha appena presentato il suo simbolo per le europee, si attesta attorno al 16,4% (+0,1% da gennaio).

Azione sotto il 4%, cala anche Stati Uniti d'Europa ma supera la soglia di sbarramento

Azione si ritrova al 3,8%, al di sotto della soglia di sbarramento prevista per le elezioni a Bruxelles. Se fino a gennaio, posizionandosi al 4,1%, il partito di Carlo Calenda poteva sperare con maggior convinzione in un posto al Parlamento europeo, ora a tre mesi di distanza la situazione è cambiata. In risalita, invece, Alleanza Verdi e Sinistra: il partito guadagna un +0,7% rispetto a gennaio e sale al 3,8%, reduce dall'annuncio della candidatura di Ilaria Salis. Tuttavia, fermandosi al di sotto del 4%, al momento Avs resta escluso dall'Eurocamera.

A guadagnarsi un ticket per Bruxelles è Stati Uniti d'Europa, con il 5,1% che consentirebbe di superare la soglia di sbarramento. La lista di scopo siglata da Emma Bonino e Matteo Renzi con i rispettivi partiti +Europa e Italia Viva, non sembra però convincere a pieno gli elettori: i consensi sono comunque più bassi rispetto al 5,4% che sarebbe derivato una settimana fa dalla somma tra Iv e +Europa.

Infine, ci sono le liste non presenti in Parlamento: Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro resta stabile all'1,8%, così come Democrazia Sovrana e Popolare (all'1,3%). Sale invece all'1,9% Libertà, la lista guidata da Cateno De Luca, che guadagna un +0,3%.