Secondo il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, dopo la disfatta del Partito Democratico alle amministrative 2017, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dovrebbe salire al Colle e rassegnare le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica. Così, durante la conferenza stampa tenuta dal leader del Carroccio nella storica sede leghista di via Bellerio a Milano, Salvini torna a parlare del suo cavallo di battaglia, ovvero delle elezioni anticipate il prima possibile. Secondo Matteo Salvini "in un paese civile Gentiloni sarebbe salito al Quirinale per dare le dimissioni. Spero che nelle prossime ore questo avvenga o quanto meno ci sia la convocazione del presidente del Consiglio da parte di Mattarella. Confidiamo che questa sia una Repubblica con qualche parvenza ancora di democrazia.

"L'obiettivo è mandare a casa il governo Gentiloni. Questo governo non rappresenta più niente e nessuno. Il Parlamento è delegittimato. Consideriamo chiusa l'esperienza dello ius soli e altre amenità con cui Renzi ha occupato il parlamento nelle ultime settimane", ha proseguito il leader del Carroccio. "Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno: se dopo decenni abbiamo vinto in città come Genova e Sesto San Giovanni vuol dire che possiamo farlo anche a livello nazionale, ribadendo il pensiero già espresso durante la nottata, quando i risultati consolidati davano ormai la schiacchiante vittoria della coalizione di centrodestra in tutta Italia: "In un paese normale dopo che il partito che è al governo ha preso mazzate incredibili in città in cui governa da sempre domani si vota. In un paese normale questa è un'evidente bocciatura al nulla di Renzi, Gentiloni, Boschi. Con stasera il governo ha la spina staccata: se hai dignità ti dimetti. Voglio vedere la dignità dei ministri, di Gentiloni anche di Renzi segretario del partito più schiaffeggiato: fate votare gli italiani".