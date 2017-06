Paura questa mattina a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, dove un bambino che da poco si era tuffato in mare per fare il bagno è stato colto da un improvviso attacco epilettico. Il piccolo ha rischiato di annegare sotto gli occhi della madre ma è stato tratto in salvo da uno dei bagnini dello chalet NoveNove, che si è subito lanciato in acqua ed ha riportato il piccolo a riva. Nel frattempo era stata allertata l'ambulanza che in pochi minuti è arrivata sul posto. Per fortuna il bambino si è ripreso ma è stato portato comunque in ospedale per accertamenti.

La tragedia è stata sfiorata intorno alle 11: il piccolo, in vacanza insieme alla famiglia dall'Umbria, stava facendo il bagno a una trentina di metri dalla spiaggia quando è stato colto da un improvviso attacco epilettico. Non essendo la prima volta che accade ma madre, che lo teneva d'occhio con attenzione, ha immediatamente dato l'allarme utilizzando un fischietto. Il bagnino in servizio, Matteo Perticarà, si è subito tuffato ed ha tratto in salvo il piccolo.

Sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza. Il bimbo, che è comunque rimasto sempre cosciente, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo. "Si è trattato del primo intervento importante di questa stagione estiva – ha commentato il coordinatore dei bagnini -. Un plauso alla rapidità e alla professionalità di Matteo. E' la prova che il servizio di salvataggio è un fiore all'occhiello del territorio in termini di efficienza e preparazione. Ragazzi che non sono secondi a nessuno. Bisogna ringraziarli perché sono veri e propri angeli del mare".