Non solo le due donne di 49 e 51 anni, nella rete hard dell'ex parroco di San Lazzaro, quartiere nella periferia padovana, sarebbe finita anche una terza donna: una 51enne padovana, anche lei ex frequentatrice della canonica di don Andrea Contin, il prete sotto inchiesta per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione dopo la denuncia di un’amante pentita. Secondo quanto rivela il Corriere del Veneto, la donna si sarebbe fatta avanti con gli inquirenti dopo aver appreso dell'inchiesta dai giornali e potrebbe far scattare nuove accuse contro il prete.

Stando alla ricostruzione del quotidiano locale, infatti, il rapporto con la terza donna, sposata, sarebbe molto più recente e dunque potrebbe far scattare l’accusa ben più grave di violenza sessuale. Come la seconda parrocchiana, anche quest'ultima però per il momento non ha denunciato il religioso limitandosi a riferire della relazione. La donna ha raccontato di continui rapporti sessuali con il prete, che si trova ora in una comunità protetta dopo essersi sospeso dall'incarico, parlando di atti via via sempre più spinti, violenti ed estremi che l'avrebbero convinta a troncare la relazione. La donna infatti avrebbe deciso di chiudere il rapporto col parroco dopo la richiesta del prete di estendere i rapporti sessuali a ulteriori persone.

Il suo racconto dunque confermerebbe quanto rivelato dalle altre due donne e cioè che il parroco amasse riprendere con la videocamera gli amplessi violenti delle sue donne anche con altri uomini. Intanto le indagini hanno portato alla luce anche un altro aspetto che andrà verificato. Secondo alcune testimonianze infatti pare che la Curia in passato avesse già ricevuto alcune segnalazioni sul conto di don Andrea, ma a quanto pare nessuno le aveva prese in considerazione.