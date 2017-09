Quando un bambino è determinato a nascere niente può fermarlo, ma questa volta la neonata protagonista della storia ha scelto un momento davvero molto molto pericoloso: ha deciso di venire al mondo nel bel mezzo dell'uragano Irma. È quanto accaduto nelle scorse ore a Miami una della città colpite dallo spaventoso uragano che ha portato morte e distruzione ai caraibi e in Usa. A condividere la storia la stessa polizia locale pubblicando online uno scatto della piccola e della mamma.

La piccola è nata appena poche ore prima dell'ora in cui era previsto che l'uragano Irma toccasse terra. Per questo quando è arrivato il momento di lasciare l'ospedale sabato, la famiglia si è ritrovata senza un posto dove poter andare visto che la loro casa. Gli agenti così sono intervenuti scortando la famiglia in un luogo sicuro, un albergo dove hanno potuto attendere che la tempesta si allontanasse.

Una concitazione che è valsa ala bimba un nome aggiuntivo rispetto a quello già scelto dai genitori, la piccola infatti si chiamerà Nayiri Storm, Nayiri Tempesta . "Siamo lieti che i nostri ufficiali siano stati in grado di aiutare la famiglia mettendola al sicuro. Nome perfetto" ha scritto sutwitter il Dipartimento di Polizia di Miami pubblicando la foto della neomamma sorridente e di Nayiri Storm mentre vengono assistite da una poliziotta.

Non si tratta però del solo caso di nascita durante l'uragano: un'altra donna ha partorito proprio nel momento in cui l'uragano si abbatteva su Miami, nel quartiere di Little Haiti. La dona ha chiamato i servizi di emergenza ma la tempesta non ha permesso ai soccorsi di arrivare in tempo così i medici le hanno dato istruzioni via telefono consentendole infine di dare alla luce il suo bebè in casa mentre fuori infuriava l'uragano Irma. La decisione è stata presa dopo i vigili del fuoco, a causa del maltempo, non avevano fatto in tempo a intervenire per trasportare la donna in ospedale. Solo successivamente i soccorsi sono poi riusciti a raggiungere la donna e a trasportarla in ospedale assieme alla sua neonata.