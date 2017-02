Quella cera per capelli, non solo non è stata utile, ma lo ha fatto diventare calvo. Lee Hardy, 24 anni, ha iniziato ad usare quella lozione pagata 4 sterline nel mese di gennaio e ha notato subito delle piaghe sulla testa. Dopo qualche giorno i capelli del ragazzo, che abita a Pudsey vicino Leeds, hanno cominciato “a cadere a ciocche”, tanto che Lee ha deciso di radersi: “Non avevo altra scelta” afferma. Il 24enne ha poi chiamato la società che produce la cera, VO5, ma è rimasto di sasso quando l’operatore l’ha informato di essere disposto ad offrigli “un voucher da £ 20 per compensare al danno”.

“Dopo aver utilizzato il prodotto per alcuni giorni, la mia testa ha cominciato a diventare secca e pruriginosa. Quando mi sono guardato nello specchio, sono rimasto inorridito: i miei capelli stava cadendo a ciocche. Ho già usato il prodotto in passato e non ho avuto mai problemi” afferma Lee. Qualcosa però stavolta è andato storto. “Cinque giorni dopo averla messa, ho cominciato a notare dei grumi sulla parte centrale della testa, dove avevo applicato la crema. Da lì la situazione è andato solo peggiorando e sono stato costretto a radermi per coprire l’evidente perdita di capelli”. Lee dice di essere indignato per la risposta datagli dall’operatore della VO5: “Come possono pensare che un buono per capelli mi faccia contento, quando per colpa loro i miei capelli non ce li ho più?” si chiede il giovane. Lee sostiene che la società gli ha successivamente offerto £ 210 per risolvere il caso, ma che lui ha rifiutato l'offerta. “Voglio andare a fondo e scoprire esattamente quello che c’era nel prodotto” dice.