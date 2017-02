Tra i visitatori dei casinò non mancano certo i ricconi e comunque non è improbabile che qualche sera uno di loro si porti a casa un ricco bottino da spendere. È quello che avrà pensato lo chef Hubert Keller quando ha cerato nel suo ristorante l'hamburger più costoso del mondo, il Fleurburger 5000. Se Fleurburger fa riferimento al nome del locale, il Fleur de Lys, uno dei ristoranti del Mandalay Bay Hotel and di Las Vegas, la cifra infatti si riferisce al prezzo da pagare per poter assaggiare il costoso panino. "Se sbanchi il casinò a Las Vegas, devi per forza passare da Fleur de Lys ad assaggiare il non plus ultra degli hamburger, non puoi lasciare la Città del Peccato senza aver provato il Fleurburger al Mandalay” assicura il suo creatore.

Il panino in effetti può vantare ingredienti di primissima scelta: la carne a esempio e di manzo di Kobe e il pane fatto in loco e appena sfornato e a condire il tutto ci sono foie gras e tartufi dalla Francia, che il cuoco dice costano 2.400 dollari al chilo. "In assoluto, quando si parla di hamburger, il Fleurburger è il massimo”, sottolinea Keller. A guardare bene il vero ingrediente che fa lievitare il prezzo però in realtà è esterno al panino, si tratta di una bottiglia di Chateau Petrus, prestigioso vino che il ristorante vende appunto a 5mila dollari a bottiglia. “Ho abbassato il prezzo del vino, così l’hamburger è, in pratica, gratuito”, ha spiegato lo chef.