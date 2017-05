Rapita dai genitori dello spasimante che lei rifiutava, tenuta segregata per alcune ore e sottoposta anche ad un tentativo di violenta sessuale con lo scopo di convincerla ad accettare il corteggiamento. L'assurda storia di violenza, scoperta dai carabinieri di Isernia, è ancora più terribile se si pensa che i protagonisti sono due ragazzini minorenni poco più che bambini, un 16enne e una 12enne. Secondo quanto si apprende dai carabinieri il fatto è accaduto tra persone di etnia rom che vivono in un paesino della provincia di Isernia. La piccola, corteggiata dal 16enne, non avrebbe accettato le sue avance, per questo l'adolescente, insieme ai genitori, avrebbe messo in atto il sequestro con tanto di tentato stupro.

Sabato scorso la ragazza sarebbe stata affiancata da un'auto con a bordo lo spasimante, la madre e il padre. La 12enne sarebbe stata afferrata e trascinata in auto subendo i primi abusi sessuali. Poi all'arrivo in un hotel della provincia il 16enne avrebbe preteso di consumare un rapporto sessuale con la ragazza così da convincerla a sposarlo per forza e avrebbe offerto anche una grossa cifra in contante ma avrebbe trovato la resistenza ferrea della piccola

A far scattare l'allarme i genitori della 12enne che non vedendola rientrare hanno chiamano i carabinieri. I militari in poco tempo hanno localizzano la ragazza scomparsa che nel frattempo era stata abbandonata dai suoi sequestratori nelle campagne del paese senza. Dopo il racconto della 12enne la famiglia del ragazzo è stata rintracciata: i genitori 50enni sono stati arrestati, mentre il 16enne è stato affidato ad altri parenti.