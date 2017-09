Il figlio minorenne non poteva partire perché aveva il documento d’identità scaduto e così lui, dopo aver discusso un po’ in aeroporto con una assistente di volo, non ci ha pensato due volte a lasciare solo il ragazzo e a imbarcarsi lo stesso. Protagonista di questa vicenda è un professionista di Catania in partenza dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” del capoluogo etneo. In partenza teoricamente insieme al figlio di quattordici anni, arrivato insieme a lui in aeroporto, in pratica però quell’aereo per la Grecia lo ha preso da solo dato che il minorenne aveva appunto i documenti scaduti. Ed è partito per il suo viaggio dopo aver inveito contro una assistente di volo per l’eccessiva precisione nell'applicazione della legge. L’uomo è ora indagato per abbandono di minori.

Il ragazzo accudito dalla polizia in attesa dell'arrivo della madre – Dopo la vicenda, il quattordicenne è stato preso in consegna dagli agenti della Polizia di Frontiera, chiamati da un'assistente addetta al gate partenze dello scalo, che hanno informato subito l'autorità giudiziaria competente. Dopo l'abbandono del padre il ragazzo è stato quindi accudito in attesa dell'arrivo della madre, la quale ha spiegato che è separata e che l'ex marito ha in questo periodo in consegna il figlio minorenne.