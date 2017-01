in foto: La Giornata della Memoria ricorre il 27 gennaio

Si avvicina una delle più grandi ricorrenze annuali, la Giornata della memoria, riconosciuta tale dalle Nazioni Unite e celebrata anche in Italia dal 2001, in seguito all'approvazione in Parlamento del disegno di legge. È sicuramente l'evento che più merita risonanza nel mondo per dare voce eterna agli orrori dello sterminio degli ebrei e ricordare resta l'unico modo per salvare dall'oblio. Così il 27 gennaio anche nelle città italiane sarà celebrata la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Numerose le attese iniziative che anche quest'anno saranno volte a ricordare le vittime del nazismo.

Le più importanti iniziative per ricordare Aushwitz tra Venezia e Milano



A Venezia il 22 gennaio, presso l'Auditorium del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, alle ore 16:30, si terrà l'iniziativa "Voci dal mondo ebraico e armeno", una conversazione tra Antonia Arslan, scrittrice e saggista, e Gabriele Nissim, fondatore e presidente di Gariwo, con gli intermezzi musicali di Claudio Fanton al duduk e Rouben Vitali al clarinetto. Mentre il 24 gennaio a Milano al Teatro Elfo Puccini per le ore Ore 9:30 si terrà "Dal passato al presente: i Giusti in mezzo a noi", un'altra iniziativa di Gariwo dedicata alle scuole di ogni ordine e grado. Sarà occasione per presentare e premiare i lavori degli studenti che hanno partecipato al concorso "Adotta un Giusto". È prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè e il messaggio di Roberto Jarach, Vicepresidente Memoriale della Shoah di Milano. L'evento sarà incentrato sulla testimonianza di Regina Catrambone, fondatrice insieme al suo coniuge du MOAS, al fine di garantire soccorso ai rifugiati del Mediterraneo, ed ancora sarà presente Padre Mussie Zerai, più noto come "l'angelo dei profughi", l'eritreo presidente dell'associazione "Habeshia".

Le iniziative della Capitale.

Mentre a Roma il 26 gennaio, si terrà "Dalla memoria della Shoah ai Giusti del nostro tempo". Gariwo sarà presente alla Camera dei deputati al fine di promuovere la legge per l'istituzione di una giornata in memoria dei Giusti dell'umanità da parte del Parlamento italiano. Mentre a Palazzo Montecitorio, nella Sala del Mappamondo, per ore 14:30 il 22 gennaio si terrà "Run For Mem, Corsa per la Memoria verso il Futuro", organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Associazione Maccabi Italia e la Maratona di Roma. Si tratta di una corsa che prevede due gare, una sportiva da 10 chilometri e una cittadina di 3,5.