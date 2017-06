Un vecchietto di ottantuno anni di Isola del Cantone, in provincia di Genova, nel pomeriggio di giovedì si è messo alla guida della sua automobile e ha provocato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’anziano è infatti entrato al casello autostradale A7 di Busalla, imboccando lo svincolo che porta in direzione di Milano, ma poi deve aver cambiato idea e a quel punto ha sterzato in direzione sud, verso Genova, andando pericolosamente contromano in autostrada. Così facendo, il vecchietto si è subito scontrato frontalmente con una Bmw che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso e che ovviamente non si aspettava di trovarsi su quella corsia l’anziano automobilista che guidava contromano. Nell'urto è rimasta coinvolta anche una terza auto.

Solo qualche graffio per il vecchietto, illesi gli altri automobilisti – Fortunatamente il bilancio dell’incidente non è pesante: tutti sono rimasti illesi tranne il vecchietto che comunque ha riportato solo qualche graffio ed è stato portato all'Ospedale di Genova Sampierdarena per precauzione. Per lui però è arrivata la sospensione della patente di guida da parte della polizia stradale intervenuta sul posto.