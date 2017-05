Due metri e tredici di altezza, look da attore/modello, nato a Kinshasa, in Congo. È questo l'identikit di Makao, guardia del corpo da nove mesi di Emmanuel Macron, prima candidato ed ora Presidente della Repubblica francese. La nuova fama acquisita dall’esponente di ‘En Marche!' ha fatto salire alla ribalta anche l’uomo che sta alle sue spalle. Ma in realtà non era difficile che la stampa francese non si accorgesse di lui. Al di là della stazza da lottare di Wrestling – ragione per cui nei dintorni di Parigi l’hanno ribattezzato Golia – la sua acconciatura non passa certo inosservata: pizzetto e sopracciglia con dettaglio bianco, e poi i capelli rasati che lo rendono ancora più inconfondibile. “Tutti facevano la fila per un selfie con lui", ha raccontato durante la campagna elettorale la giornalista della France Press, Marie Dhumieres, che ha fotografato Makao ad un evento pubblico presenziato da Macron.

Nonostante sia riuscito a rubare la scena al Presidente, di Makao, a parte il nome, l'altezza e il luogo di nascita, non si sa poi molto. Ma quel che conta è che, se l'obiettivo era quello di evitare possibili pericoli per il nuovo numero uno dell’Eliseo, la scelta è stata perfetta. Peraltro tra Macron e Makao sembra esserci un ottimo rapporto. Lo stesso esponente di ‘En Marche!' ha scherzato qualche mese fa sulla presenza “ingombrante” del suo bodyguard. In un’occasione si è rivolto ai giornalisti che lo stavano intervistando: “Avete qualcuno dietro di voi” ha detto facendo riferimento al gigante congolese. E poi, rivolgendosi a lui, ha ironizzato: “Stai attento a non cadere, potresti ammazzare qualcuno”.