Dopo mesi di studi e settimane di tensione tra toto tracce e ultimi ripassi, oggi per i maturandi è arrivato finalmente il giorno della prima prova scritta degli esami di maturità 2017. Circa mezzo milione di studenti infatti rientrano in classe per la classica prova di italiano, quella uguale per tutti gli indirizzi di studio. In particolare quest'anno è record di ammessi: il 96,3 per cento dei ragazzi dell'ultimo anno delle superiori e dei candidati esterni infatti è stato ammesso alle prove e soltanto 18mila ragazzi e ragazze dovranno riprovarci l'anno prossimo, un valore mai registrato nell'ultimo decennio. In particolare saranno saranno 25.256 le classi coinvolte che saranno esaminate da 12.691 commissioni di docenti.

Come sempre alla vigilia dell'appuntamento, è arrivato nelle scorse ore anche un in bocca al lupo da parte del Ministro dell'istruzione Valeria Fedeli agli studenti e anche agli insegnanti impegnato nelle prove dell'esame di Stato. "Speriamo i aver accompagnato i mesi che hanno preceduto la Maturità facendo sentire loro il Ministero come un'istituzione un po' più vicina", ha affermato la ministra Fedeli riferendosi anche alla campagna #NoPanic intrapresa dal Ministero per aiutare i maturandi. Rinnovando il suo ‘in bocca al lupo' agli studenti e raccomandando alle ragazze e ai ragazzi di "stare tranquilli", Fedeli ha ringraziato anche gli insegnanti, spiegando "Si arriva alla fine dell'anno scolastico dopo che tutti loro hanno fatto tantissimo per i nostri ragazzi, per questo dico innanzi tutto un grazie a tutti loro".

Esame di maturità, tracce della prima prova scritta.

Come già avviene da diversi anni dopo la riforma scolastica che ha cambiato gli esami di Maturità in Esami di stato, gli studenti hanno a disposizione tre possibilità per completare il loro elaborato di italiano: analisi del testo, redazione di un articolo di giornale/saggio breve, tema di argomento storico, tema di attualità. Si parte alle 8.30 del mattino quando si conosceranno ufficialmente le tracce della prima prova scritta, scelte dagli esperti de Ministero dell'istruzione e custodite in una cassaforte presso la sede del Dicastero. "Tracce belle, interessanti e coerenti con il percorso scolastico appena concluso" hanno tenuto a ribadire dallo stesso Miur nei giorni scorsi aumentando ancora di più l'attesa e innescando un nuovo toto tema.

Questo però è solo è solo il primo appuntamento per i circa 500mila candidati all'esame di maturità 2017. Dopo il tema di italiano, infatti, già il giorno dopo, il 22 giugno, i ragazzi dovranno tornare tra i banchi per il secondo scritto. Dopo un week end di pausa, il 26 ci sarà il famigerato quizzone. Poi la quarta prova scritta, per gli indirizzi in cui è prevista, il 27; anche se per le scuole sedi di seggio elettorale le date della terza e quarta prova slitteranno al 27 e 28 giugno. Poi infine gli orali.