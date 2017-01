Non solo Lupo e Nuvola. Sotto le macerie e la neve che ha travolto l’hotel Rigopiano è stato trovato sano e salvo anche un cucciolo dei pastori abruzzesi. Un’altra bella notizia che arriva da Farindola, dopo quella del ritrovamento di 6 persone in vita sotto la valanga. Il professore Francesco Campo ha postato un foto del cagnolino su Facebook: “Una speranza. Appena trovato sotto un cumulo di neve nei pressi dell'Albergo di Rigopiano” scrive l’uomo. Specificando poi tra i commenti che il proprietario dell’hotel, Roberto del Rosso, proprietario dell’albergo e attualmente disperso “alleva maremmani…..aveva avuto da poco una cucciolata”.

Nelle scorse ore era stata Martina Rossi, ragazza di Farindola e dipendente del resort travolto dalla slavina, a pubblicare sempre su Facebook una foto di Lupo e Nuvola: “i pastori abruzzesi nati e cresciuti all’Hotel Rigopiano, non so come, sono riusciti a raggiungere la mia contrada, una frazione di Farindola (Villa Cupoli) sani e salvi” aveva scritto la giovane. “Questo non può di certo colmare il vuoto e la distruzione che attraversa un paese in ginocchio ancora speranzoso – aveva aggiunto nel post diventato virale – nell’attesa soltanto di notizie positive, me in prima persona”. All’appello mancavano proprio i cuccioli, ospitati nel resort e coccolati da sempre dagli ospiti. Uno di loro quindi è salvo. “Questi due bellissimi cagnoloni – racconta Martina – rivedendoli, di certo sono riusciti a farmi tornare a battere il cuore, almeno per qualche secondo, riportando la speranza”.