Un ago nel Kinder Sorpresa comprato alla figlia per Pasqua. Vikki Maguire-Grant, 35 anni, afferma di averlo trovato all'interno dell’uovo di cioccolato dopo che Isabelle, due anni, aveva iniziato a mangiarlo. La donna, inglese, di Sunderland, ha denunciato tutto su Facebook, ammettendo di essere “disgustata e impaurita” per quello che definisce un possibile sabotaggio delle famoso ‘ovetto’ personalizzato per Pasqua col tema di My Little Pony.

“Ho il voltastomaco. Ero seduta ad aprire l'ovetto preferito di Isabelle e ho trovato quest'ago all'interno, la cosa spaventosa è che le ho lasciato mordere prima la parte esterna. Ho chiamato il supermercato e spedito già l'ovetto per sapere come c'è potuto finire. Spero sia solo un difetto di fabbricazione isolato e non qualche malato che vuole far del male ai bambini. Per favore, controllate questi ovetti!” ha scritto la donna. “Questo è un post che deve allertare le persone a controllare uova e ovetti di Pasqua per la sicurezza dei loro figli. I commenti negativi o inappropriati saranno cancellati e gli idioti bloccati. Lasciamo che siano i professionisti a svolgere le ricerche” continua Vikki.

La donna poi spiega di essere stata contattata dalla Kinder “che mi ha dato piena fiducia, ci sarà un’indagine per determinare cosa è successo. Forse non lo sapremo mai, ma certamente da oggi analizzerò ogni loro prodotto per il resto della mia vita" spiega Vikki. Da parte sua la Ferreo ha assicurato che sta investigando sull'incidente. “E’ un incidente isolato che riguarda la sede centrale di Asda a Leeds. Abbiamo chiesto che ci venga inviato per un'indagine approfondita per determinare cosa è successo”.