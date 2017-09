Uno studente di 26 anni, Elio Cerace, di Linguaglossa, è stato trovato morto all’interno di un appartamento in via D’Angiò a Catania che divideva insieme ad altri colleghi studenti. Il giovane frequentava la facoltà di Ingegneria. La famiglia non aveva più sue notizie dal 1° settembre e per questo motivo aveva chiesto ai ragazzo che viveva con lui di cercarlo. A dare l'allarme proprio uno degli altri tre giovani che è tornato a casa e ha trovato il cadavere del collega in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i carabinieri: sul corpo dello sfortunato ragazzo non sono stati riscontrati segni di morte violenta. Così come non è stato riscontrato alcun segno di effrazione alla porta dell'abitazione. Il decesso, secondo i primi rilievi del medico legale giunto sul posto, risalirebbe ad almeno venerdì scorso. Secondo quanto si è appreso il ragazzo godeva di buona salute e sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte. L'appartamento è sotto sequestro e il corpo del giovane è stato sottoposto ad autopsia. Avrebbe compiuto 27 anni il mese prossimo.