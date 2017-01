Come accade tutti gli anni da diverso tempo, anche nel 2017 Andrea Lattari festeggerà il suo compleanno non solo con i famigliari ma anche con i tanti colleghi dell'Arma dei carabinieri in servizio o in pensione che passeranno sicuramente a trovarlo a casa. Andrea Lattari infatti è da tempo il decano di tutti i carabinieri d'Italia essendo nato nel lontano 10 gennaio del 1908 in Sicilia e potendo vantare quindi la veneranda età di 109 anni di età. Originario di Palermo, dove nacque all'inizio dello scorso secolo, Lattari ha trascorso un lunga vita nel corpo militare come sottufficiale fino ad arrivare al grado di maresciallo.

L'ex carabiniere in pensione vive da anni a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove si è trasferito molto tempo fa con la moglie Danita, sposata 45 anni fa. Proprio nella città lombarda festeggia martedì il nuovo traguardo raggiunto tra l'affetto dei parenti, degli amici e dei colleghi dell’Associazione nazionale carabinieri. Il maresciallo Lattari può vantare anche il titolo di terzo uomo più longevo d’Italia, in una classifica che vede le donne protagoniste, dopo il sardo Valerio Piroddi di 111 anni ed Ezio Ongaro di Milano, che i 109 anni li ha già compiuti nel giugno scorso.

Nonostante l'età e una ridotta mobilità fisica, è ancora perfettamente lucido. Non gli manca nemmeno la capacità di sognare e di guardare ancora con ottimismo al futuro, probabilmente l'abilità più comune tra gli ultracentenari. Nei mesi scorsi, ad alcuni rappresentanti dell’Arma che sono andati a trovarlo a casa, con un sorriso infatti ha annunciato: "Spero di venire a trovarvi presto in caserma".