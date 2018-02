Zeman annuncia il suo sostegno al M5s: “Mi sono schierato con loro perché ci credo”

L’allenatore del Pescara Zdenek Zeman ha annunciato il suo sostegno al M5s per le prossime elezioni politiche: “Mi sono schierato perché ci credo”, ha detto durante un evento che si è tenuto a Pescara nel quale Alessandro Di Battista ha presentato Domenico Fioravanti come possibile ministro allo Sport in caso di governo pentastellato.