Prima l’abbiamo conosciuta come regina delle televendite, poi per la sua detenzione per truffa aggravata, quindi come barista, ed ora presto la vedremo in veste di prof: Wanna Marchi terrà un corso di formazione a studenti che vogliono imparare i segreti delle promozioni in tv. a 75enne te A raccontarlo il direttore dell’Istituto paritario Volta Fabrizio Titozzi ai microfoni del programma di Radio24, La Zanzara. “Nel suo lavoro è stata la numero uno”, ha detto Titozzi. Gli studenti potranno collegarsi in videoconferenza con la Marchi che spiegherà loro l’arte delle televendite. Si tratterà di lezioni di marketing sui generis: costo per gli iscritti tra “i 100 e i 200 euro” al mese. Nel caso in cui Wanna Marchi non fosse disponibile, a sostituirla sarà la figlia Stefania Nobile, che con lei ha condiviso sia l’esperienza da tele-imbonitrice, sia quella della galera. "Nel suo campo è una fuoriclasse e assieme alla figlia ha fatto la storia della televisione", ha commentato il direttore generale, aggiungendo che Wanna Marchi "è una persona che può insegnare qualcosa di importante, soprattutto a chi opera nel settore delle vendite", spiegando però che l’accordo tra loro non è ancora concluso. E a chi gli fa notare che potrebbe essere non proprio una bella pubblicità associare una persona condannata per truffa ad un istituto, Titozzi risponde: “Sarà il tempo e il mercato a dire se ho fatto una cavolata”.

Anche il matrimonio nei progetti futuri della Marchi.

Qualche settimana fa era stata la stessa Wanna Marchi ad anticipare il suo esordio nel mondo dell’insegnamento ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano: “Fra pochi giorni inizierò a lavorare per una azienda che mi ha proposto di fare dei corsi di vendita online. Insegnerò a tutti coloro che sono interessati come si può diventare venditori. Non solo televisivi. Si possono vendere tante cose. Sono motivatissima e non vedo l'ora di iniziare questa esperienza”, aveva spiegato in merito ai suoi progetti futuri, tra cui anche il matrimonio: “Mi sarei dovuta sposare nel 2017, ma abbiamo avuto altro da fare. Ho 75 anni, il mio compagno ne farà 80 in aprile. Sono 30 anni che viviamo insieme, nel 2018 penso che ci sposeremo”.