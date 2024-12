video suggerito

“Se sei incinta, invia questo video al tuo partner”: l’appello social per avere foto decenti il giorno del parto Una mamma in attesa del suo secondo figlio si è rivolta ai partner delle donne incinte, invitandoli a impegnarsi per catturare momenti che diventeranno preziosi ricordi di famiglia: “Le donne meritano di ricordare ogni istante di quel giorno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Conservare video e foto ricordo della nascita dei propri figli è una premura molto apprezzata dalle mamme in dolce attesa. Molto spesso però, partner, mariti e compagni non sembrano particolarmente reattivi nel soddisfare questa esigenza e anche quando ci provano, spesso i risultati lasciano molto a desiderare, tra immagini sfocate, inquadrature tagliate e pessimo tempismo nello scegliere la situazione da immortalare.

Per questo Melissa Desmarais, una giovane madre in attesa del suo secondo figlio, ha condiviso sui social un accorato appello diretto ai partner delle donne incinte: occorre impegnarsi per catturare la bellezza della gravidanza con foto e video. La sua iniziativa ha subito conquistato il web, con oltre 560.000 visualizzazioni e migliaia di commenti entusiasti da parte di donne che hanno vissuto le stesse "tragiche" esperienze.

Un semplice consiglio per i partner

In un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram, Melissa ha invitato le donne incinte a condividere il video con i loro partner, sottolineando l'importanza di scattare foto e girare video spontanei durante la gravidanza e, soprattutto, la nascita del bebè. "Non importa in quale trimestre sei, manda questo video al tuo partner. Fidati di me", esordisce Melissa, evidenziando come questi piccoli gesti possano diventare ricordi preziosi per il futuro.

La futura mamma ha spiegato che spesso i partner, soprattutto gli uomini, sembrano essere naturalmente predisposti a ignorare quanto sia bello e significativo documentare questi momenti. Per questo, le donne in dolce attesa non devono farsi scrupoli a fornire ai propri mariti e compagni chiare istruzioni sul da farsi: "Scatta quante più foto e video possibili. Cerca di centrarla nell’inquadratura, non usare lo zoom. Può zoomare lei dopo, se vuole. E, se possibile, scatta con la luce che arriva di fronte, non da dietro".

Oltre ai consigli tecnici, Melissa ha aggiunto una nota ironica ma cruciale: evitare di catturare foto da angolazioni poco lusinghiere, come quelle scattate da sotto il mento. La mamma conclude poi con un avvertimento fondamentale per tutti i partner in ascolto: "Non inviate foto ad altri familiari senza il suo consenso!".

L'amore batte la goffaggine

Melissa ha anche raccontato come, prima della nascita del suo primo figlio, avesse chiesto al compagno di provare a scattare foto durante il parto. Nonostante la sua scarsa preparazione, il risultato è stato sorprendentemente emozionante: "Molte foto erano inutili, con il dito davanti all’obiettivo, ma alcune le custodirò per sempre".